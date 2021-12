La salut mental ha aconseguit recuperar una expressió que semblava emmarcada a una altra època parlamentària. La proposta d'Unides Podem per a reforçar els mecanismes de prevenció del suïcidi ha tirat avant amb la unanimitat de tots els grups en la comissió de Sanitat de les Corts. "Hui dia suposa un problema de salut nacional que no disposa d'una resposta adequada i al mateix temps és un tabú", ha expressat la síndica de la coalició d'esquerres, Pilar Lima.

En aquest sentit, la iniciativa d'Unides Podem insta el Consell a establir mecanismes de col·laboració institucional perquè tots els serveis referents a sanitat, educació i serveis socials puguen estar en permanent comunicació durant el desenvolupament de l'atenció a la prevenció del suïcidi. "No hi ha fronteres ideològiques” davant d'aquesta qüestió, ha indicat la síndica, que ha de ser abordada de manera “prioritària i urgent”, i ha insistit que la salut mental no pot ser “un privilegi”, sinó “un dret accessible universalment a tots i totes”.

Així mateix, s'ha aprovat dotar de recursos tècnics i humans un servei d'atenció a la prevenció del suïcidi que compte amb assistència presencial especialitzada en comunicació amb persones sordes, persones sordcegues, persones amb discapacitat intel·lectual i persones amb TEA per als quals té un vessant més complex aquesta qüestió. També es vol habilitar, dins del servei de prevenció al suïcidi, la possibilitat d'atenció i comunicació via aplicacions de missatgeria instantània per a telèfons mòbils, amb l'objectiu de garantir un accés fàcil i segur a les persones sordes, sordcegues, amb discapacitat intel·lectual i amb trastorn de l'espectre autista (TEA).

Lima ha esgrimit les dades de l'INE de 2019, any en què a Espanya es van comptabilitzar 3.671 defuncions per suïcidi, el triple de defuncions que en accidents de trànsit. D'aquestes, 450 es van produir a la Comunitat Valenciana. Aquestes xifres la converteixen en la tercera regió on més defuncions per suïcidi es produeixen.

La portaveu d'Unides Podem ha remarcat que en el context actual “la sensació d'incertesa i la fatiga pandèmica que afecta una gran part de la societat, sobretot persones joves, sumades a l'augment de trastorns psicològics derivats de l'aïllament, així com l'increment del consum de l'alcohol, les drogues o l'abús de psicofàrmacs, són alguns dels patrons que agreugen l'ansietat que pateix una part de la societat valenciana”.

Aquesta conjuntura ha provocat que l'any 2020 augmentara en un 30 per cent l'assistència del Telèfon de l'Esperança a la Comunitat Valenciana, mentre que el Telèfon Contra el Suïcidi està “totalment col·lapsat”, ha lamentat.

A més de l'elevada xifra de suïcidis que tenen lloc a la Comunitat Valenciana, Lima ha recordat que els centres d'atenció primària i hospitals valencians afirmen que durant l'any 2020 van tindre més de 9.000 consultes per intent de suïcidi i que a l'abril els serveis de la policia local i els bombers van alertar del significatiu augment d'avisos de suïcidi motivats pels efectes de la pandèmia a la ciutat de València.