La localitat gallega d'O Carballiño serà aquesta vesprada el següent escull del València CF en el seu objectiu de continuar avançant rondes en la Copa del Rei. Els de José Bordalás estan il·lusionats amb la competició del KO, però l'Arenteiro està mentalitzat a ser un rival dur i tendir un ‘parany’ als valencianistes, que arriben amb baixes especialment en la zona de rereguarda. La bretxa de quatre categories, no obstant això, obliga els blanc-i-negres a tirar de personalitat per a resoldre l'encontre sense excessiu patiment.

Un clima gèlid, un ambient molt calent a favor de l'Arenteiro i un terreny de joc amb unes condicions molt diferents a Mestalla són algunes de les adversitats a les quals els blanc-i-negres hauran de fer front. El camp d'Espiñedo albergarà prop de 1.500 persones que van retirar les seues entrades en dues hores i que volen ‘fer molta força’ a favor del seu equip. La gespa, a més, té unes condicions de bot i circulació de pilota a les quals els futbolistes del València s'hauran d'adaptar i que els de l'Arenteiro dominen a la perfecció, i de les quals tractaran de traure un cert avantatge. En aquest context, els valencianistes tenen l'objectiu de solucionar la trobada amb rotacions. En defensa seran obligades per les baixes d'Omar Alderete i Gabriel Paulista. En principi Mouctar Diakhaby arribarà al partit i César Tárrega té opcions de ser titular de nou en la competició copera. Serà un partit perquè alguns jugadors menys habituals facen un pas avant: especialment Marcos André en atac, Uros Racic en la medul·lar i Yunus Musah en banda dreta tractaran de demandar més minuts en els plans de l'entrenador. També Jesús Vázquez, que serà titular en l'esquerra, aprofitarà per a continuar acumulant minuts i experiència amb el primer equip. Bordalás posarà en lliça un onze amb jugadors menys habituals que hauran de mostrar personalitat per a no caure en el parany del rival. Continuar avançant en la Copa és suculent, més encara en una temporada en la qual els blanc-i-negres no estan en competició europea.