La Policia Nacional va detindre ahir un veí de Dénia que va infringir l'ordre d'allunyament de la seua exparella i va agredir la cosina d'aquesta. Vora les 19 hores, l'home va acudir on estaven les dues dones. Elles li van insistir que estava cometent un delicte, ja que té prohibit acostar-se a la seua exparella i comunicar-se amb ella. Li van demanar que marxara, i li van advertir que avisarien la policia, com així van fer finalment. Però ell no en va fer cas i, és més, va propinar una espenta a la cosina. Els agents hi van acudir ràpidament. També hi va intervindre la Policia Local, que va prestar assistència a les dues víctimes.

Els agents es van emportar detingut l'agressor. Però no sense dificultats, ja que hi va oposar resistència.