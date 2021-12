Els expresidents del Partit Popular a la Comunitat Valenciana Francisco Camps i Pedro Agramunt han reclamat públicament que el PP nomene Rita Barberá presidenta d’honor del partit, és a dir, que done honors orgànics a l’exalcaldessa de València després de l’arxivament de la causa del barrufeig. Tanmateix, la número 2 del partit i portaveu a les Corts, María José Catalá, va evitar ahir referir-se a aquesta petició en les xarxes socials, on va defensar que l’exalcaldessa de València mereix ser nomenada alcaldessa honorària. “A l’esquerra se li acaben les excuses i no pararem fins a aconseguir-ho”, va escriure Catalá.

La proposició dels exlíders populars inclou que els actes del partit s’inicien fent esment a “l’absència de la nostra presidenta, Rita Barberá”. El mateix Camps sosté que demanarà al Partit Popular el nomenament de Rita Barberá com a presidenta d’honor a títol pòstum. Camps pretén que els populars netegen la imatge de la desapareguda exalcaldessa de València després que, abans de la seua defunció, promogueren un expedient contra ella després que aquesta es negara a abandonar l’escó de senadora. El PPCV també va reprovar a les Corts el rebuig de Barberá a deixar l’escó. L’expresident valencià i Agramunt escriuran com a militants de base a la direcció del partit amb l’objectiu de rescabalar Barberá, encara que siga després de la seua mort. L’expresident Camps assegura que ha rebut l’arxivament de la causa amb un sabor agredolç per haver-se fet públic després de la mort de l’exalcaldessa.