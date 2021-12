El síndic de Compromís a les Corts, Fran Ferri, ha anunciat aquest matí que deixa les Corts després de deu anys per a tornar a la seua activitat professional en el món de la indústria.

Fran Ferri ho ha comunicat en un tuit.

“Ha arribat un punt en què la dedicació institucional i la meua carrera professional han esdevingut incompatibles. És per això que he decidit que, després de més de deu anys en primera línia institucional, és moment de tornar al meu treball i deixar que uns altres prenguen el relleu en les meues responsabilitats institucionals”, afirma Ferri en una extensa carta als “companys de Compromís”.

Ferri anuncia així que pròximament formalitzarà la renúncia a l’escó, una decisió “difícil” i “meditada”, assenyala. No és un abandó de la política, perquè continuarà amb el seu càrrec en l’executiva de Més Compromís (l’antic Bloc, la pota més important de Compromís en nombre de militants), un projecte amb el qual assegura que segueix “compromés”.

“Deixe la primera línia institucional, però no la militància ni la política”, afirma el fins ara síndic de la formació valencianista en el seu escrit, perquè tot allò que és personal, “és polític”, assevera.

Ferri és el síndic de la coalició des de les eleccions de 2015, quan l’esquerra va arribar al poder gràcies a l’aliança signada al Jardí Botànic de València per PSPV, Compromís i Podem. Ferri ha sonat en diverses ocasions com a possible conseller, però sempre s’ha mantingut en el seu lloc a les Corts.

Ferri (Canals, 1984) és enginyer i procedia del sector automobilístic. És un activista LGTBI (en la foto que adjunta al tuit apareix amb la bandera d’aquest col·lectiu) i precisament destaca en el seu comiat la satisfacció d’haver fet de la seua visibilitat “una arma contra l’odi”.