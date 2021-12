L’Hospital de Manises, en col·laboració amb la Fundació Músics per la Salut, llança el projecte “Pianos per la salut”, una iniciativa que busca humanitzar els espais hospitalaris, aportar-hi calidesa i millorar l’experiència sanitària de pacients i professionals a través de la música. “L’entorn hospitalari sempre és, però ara més que mai amb motiu de la pandèmia, un lloc de sofriment i d’incertesa per a pacients, familiars i professionals. Per això, aquesta iniciativa cerca donar a aquest entorn un punt de llum i d’esperança a través de la música”, explica el doctor Ricardo Trujillo, gerent del Departament de Salut de Manises.

Amb el llançament d’aquest nou projecte, que durarà tot l’any, Manises es converteix en el primer hospital de la Comunitat Valenciana i el tercer a escala nacional a comptar amb un piano en les seues instal·lacions. D’aquesta manera, professionals de la música podran accedir a tocar l’instrument de manera voluntària i gratuïta i convertir-se d’aquesta manera en “pianistes per la salut”. A través d’un formulari d’inscripció, totes les persones que ho desitgen podran formar part de la programació diària. Aquesta iniciativa s’emmarca en el propòsit que aquest departament de salut té d’humanitzar els seus entorns mitjançant un comité d’humanització. “Aquests pianistes i músics tenen l’oportunitat de contribuir de manera activa amb la seua música a crear un entorn agradable i suportable a tots els malalts, professionals i familiars que es troben en el centre hospitalari”, explica el gerent del Departament de Salut de Manises. En l’acte inaugural ha participat el pianista coreà Chang Rok Moon, pianista professional d’important experiència internacional com a solista en música de cambra i amb orquestres de Corea, Espanya, Anglaterra, França, Alemanya i Israel. Actualment, forma duo amb la soprano valenciana Francisca Orts Vives. D’aquesta mateixa manera, a partir de hui i durant tot l’any, pianistes i professionals de la música acudiran al piano i formar part de la programació diària.