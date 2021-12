La Junta de Govern Local aprovarà hui una modificació del projecte d’urbanització de l’entorn de la plaça Ciutat de Bruges, Llotja de la Seda, Mercat Central i església dels Sants Joans per un import de 36.579 euros. El canvi preveu el reforç del forjat d’unes dependències subterrànies en desús localitzades al carrer Palafox, al costat del Mercat Central, per a poder instal·lar-hi el paviment nou. La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, ha destacat la importància d’aquest projecte per a millorar els accessos al Mercat. “Aprovarem una modificació del projecte de la reurbanització de la plaça de Ciutat de Bruges per a reforçar un dels forjats del Mercat Central, l’entrada que dona al carrer Palafox, perquè estava en molt males condicions. Des de l’Ajuntament, volem ajudar el Marcat Central i, per això, hem inclòs la rehabilitació d’aquest forjat en la modificació d’obra”, va explicar Gómez.

Els nous treballs no requereixen un contracte nou, ja que es troba en l’àmbit de les obres de reurbanització de l’entorn del Mercat Central que ja s’estan escometent i la quantia no excedeix el 50 % del pressupost inicial de les obres (la intervenció només suposa el 0,62 % del contracte). La realització d’aquesta modificació, a més, no afectarà els terminis d’execució del projecte d’urbanització de l’entorn del Mercat Central, ja que les obres de reforç del forjat s’executaran de manera simultània a la resta dels treballs. La instal·lació del paviment nou sobre aquestes dependències subterrànies, per tant, es realitzarà una vegada s’execute el reforç del forjat, que serà notificat a la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i que s’escometrà una vegada es tinga el vistiplau de la Conselleria de Cultura.