Quatre comunitats autònomes (Navarra, Galícia, País Basc i Canàries) han proposat delimitar el nombre d’assistents a les reunions familiars de Nadal davant del creixement explosiu de casos nous de coronavirus que s’està registrant en els últims dies, i amb la variant òmicron que és ja la majoritària en algunes regions, com Madrid.

En aquest context, diverses comunitats autònomes han decidit prendre mesures davant de l’augment de la incidència. Mentre que aquestes quatre regions han apostat per posar límit al nombre d’assistents a les celebracions nadalenques, unes altres estan estenent l’ús del passaport covid a altres sectors i unes altres, com Catalunya, han canviat el protocol per a contactes estrets, que hauran de guardar quarantena encara que tinguen la pauta vacunal completa.

Així estan actuant diferents comunitats autònomes davant de l’augment de la incidència acumulada a Espanya. De fet, quan falta una setmana per a la nit de Nadal, la incidència del coronavirus continua a l’alça i se situa ja en risc alt, amb 472,90 contagis per cada 100.000 habitants, segons les dades publicades ahir pel Ministeri de Sanitat.

A la Comunitat Valenciana, el passaport covid està en vigor des de la matinada del 4 de desembre i preveu l’obligatorietat de presentar un certificat de vacunació, prova diagnòstica o certificat de recuperació del coronavirus a tots els majors de 12 anys per a accedir, entre altres, a establiments d’hostaleria i oci amb aforaments superiors a 50 persones.