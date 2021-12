El Centre de Salut Pública d’Alzira ja investiga l’abocament dels més de tres-cents quilos de carn de kebab que es van trobar en un solar abandonat als afores del nucli urbà, al costat de la ITV. Els culpables seran sancionats.

La sorprenent troballa, de la qual va informar ahir Levante-EMV, estava composta d’unes quinze peces de 25 quilos cada una de carn suposadament en mal estat que han sigut abandonades, a pocs metres de distància, per causes que es desconeixen, la qual cosa suposa no només una pràctica totalment prohibida sinó també un risc sanitari. Les mosques i una incipient mala olor es feien notar en els terrenys en els quals un usuari de la ITV va trobar, de manera casual, aquests grans blocs de carn, cosa que fa sospitar que es tractava d’un abocament recent. L’embolcall d’una de les peces estava trencat, suposadament per l’acció d’alguna feristela.

Segons fonts consultades de l’àrea de Salut Pública, la investigació ja està en marxa. “Aquesta carn té un origen i una destinació i la nostra obligació és esbrinar-ho i sancionar els culpables”, van explicar a aquest diari. La multa, de diversos milers d’euros, pot variar segons la magnitud de l’abocament i si el responsable és reincident o no. “Al cap i a l’últim, és una qüestió de seguretat alimentària, això no es pot tirar en qualsevol lloc”, van concloure.

La normativa que regula el tractament que ha de rebre un producte d’origen animal que no és apte per a ser comercialitzat perquè ha caducat, perquè s’ha trencat la cadena del fred —habitualment, els kebabs es congelen per a la distribució— o perquè té algun problema de caràcter sanitari, és molt estricta i obliga a contractar una empresa especialitzada que s’encarregue de destruir-lo o, si és el cas, de transformar-lo per a reintroduir-lo en la cadena alimentària d’animals com a pinso.