El València es va prendre ahir una bona dosi de sofriment a O Carballiño. Noranta minuts no van ser suficients per a tancar la classificació per als setzens de final de la Copa del Rei. Els de Mestalla es van trobar un Arenteiro valent i amb les idees clares, tant cap arrere com cap avant, i que va complicar en excés la papereta dels de José Bordalás.

El València es va mostrar a Espiñedo com un equip inferior del que és. Superat pel rival en molts trams del partit, no hi va trobar el seu lloc en cap moment. Més per falta de temperatura que per recursos. L’única lectura positiva de la classificació a Ourense és això. Evitar un fracàs sonat i complir amb una boleta aquest divendres a Las Rozas, que, al remat, això és el que importa, anar avançant rondes. El València estava avisat després de l’“esglai” dels penals del Sevilla a Andratx, per exemple. Així i tot, el duel va ser soporífer davant d’un Segona RFEF. El València va tindre l’oportunitat de viure una eliminatòria plàcida, però va guanyar en la revàlida de la pròrroga.

No s’havia complit ni un minut i els blanc-i-negres ja manaven en el marcador. La primera, gol. Gayà va centrar des del seu flanc, Maxi va arrossegar els centrals i Yunus va encertar i va enviar la pilota, de colp de taló, a la xarxa. Un 0-1 que deixava gelat el públic, no per sensació tèrmica, que també, sinó pels ànims. No obstant això, trobar-se amb un avantatge tan prompte va fer reduir les revolucions del València. L’Arenteiro, ja per davall des del minut 1, s’hi va llançar sense por a res i amb tot perdut. Ràpidament, Álex Fernández es va fer amb el domini del centre del camp davant d’un equip tebi en els duels. La ràpida reacció dels gallecs després del gol de Yunus els va permetre igualar i evitar una baixada anímica que donara pas a una golejada.

Precisament per la falta de tensió va nàixer l’empat de l’Arenteiro. Wass va estar innocent davant d’Álex Fernández, que el va driblar amb facilitat i va telegrafiar la seua pilota a l’espai. Joni va llegir perfectament el desmarcatge, al qual no van arribar ni Diakhaby, ni Tárrega. Tampoc Foulquier. Joni es va plantar davant de Jaume, a qui va batre amb molta precisió. L’1-1 era un avís important que calia embrutar-se per a guanyar.

Després del descans, Javier Vidal no va tardar a donar entrada a Guillamón i a Soler. El rendiment en la medul·lar havia caigut i necessitava una espenta. La solució va ser la de sobrepassar i atropellar. L’equip va guanyar metres en camp rival, però no sensació de perill. Els minuts passaven i la pròrroga s’acostava. De fet, l’equip no va agafar electricitat fins al temps extra. L’entrada d’Hélder Costa i Jason va destapar l’Arenteiro. Desbordament i pilotes a l’àrea. No obstant això, la llum va arribar a pilota parada. Guillamón va emular Yunus i, de taló, va posar l’1-2 en el marcador. Tot seguit, Manu Vallejo rematava la rebel·lió gallega i evitava més tensió amb un torn de penals. La dinàmica segueix en verd i ara toca el derbi.