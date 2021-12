La Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Buñol va organitzar, a la Sala Raga del Molino Galán de la localitat, una xarrada informativa titulada “Joguets no sexistes per a educar en igualtat”, a càrrec del Centre de Dona Rural.

Sandra Corachán, regidora d’Igualtat de Buñol, ha confirmat que aquesta xarrada tracta de conscienciar els pares i familiars de xiquets que el joc no té sexe i que cada xiquet pot jugar amb qualsevol joguet que li agrade. “Si els xiquets veuen que les càrregues familiars recauen en les dones, seran elles les que juguen amb carrets i cuinetes; en canvi, si veuen que la vida adulta és d’igualtat entre homes i dones en la casa i en el treball, s’animaran a jugar amb tota classe de joguets”.

La regidora entén que aquesta lluita en pro de la igualtat de gènere “naix des de xiquets i, per això, tots hi hem de contribuir: pares, mitjans, empreses de joguets, agències de publicitat, etc., perquè entre tots aconseguim véncer la violència de gènere i trencar el sostre de cristall”, va afirmar la regidora bunyolenca del ram.