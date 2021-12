La campanya policial per a controlar els patinets que circulen per València, que es va realitzar del 22 de novembre al 3 de desembre, ha deixat una mitjana de més de 100 denúncies diàries en els 13 dies en què es va efectuar aquest pla de xoc. En total, la Policia Local ha imposat 1.131 sancions sobre un total de 5.780 vehicles de mobilitat personal controlats i inspeccionats. Segons les dades facilitades pel regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, més del 30 % d’aquestes denúncies han sigut per conduir el patinet amb cascos auriculars o parlant amb el telèfon mòbil (400 sancions en total). El segon tram d’infraccions més recurrent és el dels conductors de patinets que circulen per damunt de les voreres, 251 sancions; i el tercer, els qui van sense casc, 141 multes. Quant a altres actuacions més contundents, els agents van imposar la màxima sanció econòmica, 1.000 euros, a 3 persones que es van negar a fer-se el test antialcohol i antidrogues. Així, 7 conductors han sigut sancionats per haver-se drogat o haver consumit alcohol en excés i conduir el patinet.

La multa mínima que s’imposa als usuaris dels VMP, tal com ha explicat el regidor, és de 60 euros, per utilitzar aquells models que no incorporen timbres. La màxima és de 1.000 euros per no sotmetre’s als tests i la mitjana de les sancions és de 200 a 300 euros. “Amb totes aquestes actuacions —ha remarcat Aarón Cano—, el que hem pretés és demostrar als usuaris dels patinets que no estan en terra de ningú ni en una indefinició legal, i el principal objectiu és apostar per la seguretat dins de la mobilitat sostenible, ja que pretenem protegir el vianant i també el conductor del patinet”.