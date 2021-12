La portaveu adjunta de Compromís a les Corts, Mònica Àlvaro, ha registrat una iniciativa parlamentària amb la qual sol·licita a l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana que recopile la documentació referent als pagaments a la vedet Bárbara Rey realitzats per l’extinta Radiotelevisió Valenciana.

Segons explica Àlvaro, “la nostra intenció és aclarir i xifrar l’últim cas de balafiament i ocultisme del govern del Partit Popular després de conéixer el que s’ha corroborat gràcies a l’exdirector general del Centre Nacional d’Intel·ligència, Alberto Saiz, que ha assegurat que l’antiga televisió pública valenciana va ser utilitzada per a pagar silencis de la vedet Bárbara Rey sobre la seua relació amb l’aleshores rei, Joan Carles I”.

La parlamentària de Compromís recorda que, en el seu moment, es va contractar aquesta artista, que no parla valencià, ni té contrastats coneixements de cuina, per a dirigir el programa de cuina ‘La casa de Bárbara’ en la televisió autonòmica. A més, en altres informacions periodístiques, els cuiners companys de Bárbara Rey durant la seua etapa en la televisió valenciana han manifestat que tant les despeses de producció per a adquirir els aliments que es cuinaven com les nòmines es cobraven en negre.

Com afirma Àlvaro, “si són certes les informacions sobre la contractació de Bárbara Rey a canvi de silencis sobre l’emèrit, així com les informacions sobre pagaments en negre en una empresa pública, estaríem davant de possibles irregularitats que, pel bé de la credibilitat de les institucions públiques, i en nom de la transparència, podrien ser objecte d’una investigació d’ofici per part de l’Agència”.

En aquest sentit, Compromís ha sol·licitat tota documentació que acredite el pagament de despeses de producció de l’esmentat programa, així com una còpia dels contractes de Bárbara Rey i dels col·laboradors i una còpia dels justificants de pagament de sou i d’altres despeses en Bárbara Rey durant el temps d’emissió del programa.