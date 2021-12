Després de la reunió de la Comissió Interdepartamental, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha confirmat que s’ampliaran els establiments on s’exigirà el certificat covid, a causa de l’increment dels contagis durant les últimes setmanes.

La Generalitat Valenciana sol·licitarà l’aval del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) per a poder posar en marxa aquesta mesura com més prompte millor. Una vegada entre en vigor, el passaport covid serà obligatori per a accedir a tota l’hostaleria, els gimnasos, cinemes i teatres o centres esportius, així com en qualsevol instal·lació d’accés públic en la qual es puga menjar o beure.

L’objectiu de la Generalitat és delimitar la possibilitat de contagis. Fins ara, el certificat covid només es demanava en restaurants, bars i establiments d’oci amb un aforament superior a 50 persones, residències, hospitals i festivals de música amb un aforament de més de 500 persones.

El president Puig ha reconegut que “aquest Nadal no pot ser com ens agradaria” i que “hem de ser absolutament prudents”. A això ha afegit que “els contagis es produeixen en espais tancats” i que, per tant, s’hi ha d’actuar en conseqüència.

Puig ha subratllat que, en un mes, els contagis a la Comunitat Valenciana s’han triplicat, així com els ingressos en hospitals i en les ucis. Això no obstant, també ha subratllat que la Comunitat Valenciana està en alerta, però que les xifres d’hospitalització disten molt de les que es van registrar en el pitjor moment de la pandèmia. En aquest sentit, insisteix en l’èxit de la vacunació. “El 93 % dels valencians està vacunat. És el factor diferencial que diferencia aquest moment dels pitjors moments de la pandèmia registrats fa un any”.

On s’exigirà el passaport covid

S’exigirà el certificat covid en tots els bars i restaurants (inclosos els locals amb un aforament inferior a 50 persones), en els llocs públics on es puga menjar o beure, com ara els cinemes, i també en les instal·lacions esportives, gimnasos i centres per a majors. Aquestes mesures entraran en vigor en el moment en què es publique en el DOGV i es tinga el vistiplau del TSJCV.

Aquesta decisió busca frenar l’augment de contagis amb l’exigència del certificat en tots els llocs en els quals no es puga garantir l’ús de la mascareta, ja que, segons el president, “aquest és un element per a garantir la seguretat i s’ha demostrat que és un instrument fonamental en la lluita contra aquesta pandèmia”.

Aquesta mesura arriba 48 hores abans que tinga lloc la reunió en línia amb la resta de presidents autonòmics i amb el president del Govern, Pedro Sánchez, per a acordar una sèrie de precaucions amb la finalitat de frenar l’avanç del coronavirus.