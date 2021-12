Rafael Nadal ha anunciat en les xarxes socials que, en tornar a casa després de disputar el torneig d’exhibició d’Abu Dhabi, on es va veure amb el rei Joan Carles I, ha donat positiu en covid-19.

“Hola a tots. Volia anunciar-vos que, en tornar a casa després de disputar el torneig d’Abu Dhabi, he donat positiu per covid en la prova PCR que se m’ha realitzat quan he arribat a Espanya”, publica aquest dilluns el tenista balear.

Nadal explica que tant a Kuwait com a Abu Dhabi van passar controls cada dos dies i tots van resultar negatius, l’últim divendres, i revela que està “passant uns moments desagradables”, però confia “a anar millorant a poc a poc”.

“Ara estic confinat a casa i he comunicat el resultat a les persones que han estat en contacte amb mi”, indica l’exnúmero 1 mundial, que assenyala que, a causa d’aquesta situació, ha de “tindre total flexibilitat” amb el seu calendari i anirà analitzant les seues opcions en funció de l’evolució.

Nadal va inaugurar una acadèmia a Kuwait, on va jugar un partit contra David Ferrer, i aquest cap de setmana va reaparéixer, després de quatre mesos, a Abu Dhabi, en el torneig Mubadala, on va perdre davant del britànic Andy Murray i el canadenc Denis Shapovalov.

Tenia previst acudir al torneig de Melbourne, del 3 al 9 de gener, per a afrontar més tard l’Obert d’Austràlia, a partir del 17. La seua evolució, per tant, marcarà el seu futur esportiu immediat.