El flamant president electe de Xile, l’esquerrà Gabriel Boric, va dir aquest diumenge, davant d’una multitud de simpatitzants en el centre de Santiago de Xile, que el país està “davant d’un canvi de cicle històric” i que el seu govern “no ho pot desaprofitar”.

En el seu primer discurs públic després d’imposar-se a l’ultradretà José Antonio Kast amb el 55,8 % dels vots, l’exlíder estudiantil va assegurar que el seu compromís “és cuidar la democràcia tots els dies” i va donar les gràcies als altres sis candidats que van competir en les eleccions.

“El futur de Xile ens necessita a tots del costat de la gent i espere que tinguem la maduresa de comptar amb les seues idees i propostes per a començar el meu govern”, va expressar.

Boric va reiterar, com va fer a l’hora de depositar el seu vot al matí i en la seua conversa amb el president sortint, Sebastián Piñera, que serà “el president de tots els xilens i xilenes”, tant dels qui van votar pel seu projecte com dels qui van triar una altra alternativa o no van anar a votar.

Va reconéixer que els temps que venen “no són fàcils” i que el seu govern haurà de “fer front a les conseqüències socials, econòmiques i sanitàries de la pitjor pandèmia”, però que aniran avançant “amb passos curts, però ferms”.

Va fer bandera de la “cohesió social” per a un “desenvolupament vertader i sostenible”, el “respecte als drets humans”, les dones, les “dissidències i les diversitats”, una salut “que no discrimine entre rics i pobres”, “pensions dignes”, facilitat d’accés a l’habitatge i als serveis bàsics i l’enfortiment de l’educació pública.

També va tindre paraules per al narcotràfic i la violència, als quals vol combatre, i el canvi climàtic, contra el qual també barallarà, perquè “no és una invenció”.

“Per descomptat, no tot pot fer-se al mateix temps i haurem de prioritzar per a anar aconseguint avanços que ens permeten millorar”, conscient que, amb un Congrés en el qual ni l’esquerra ni la dreta tenen majories clares, s’haurà d’anar avançant a base d’“acords amplis”.

Va assegurar rebre el mandat “amb humilitat” i que el seu projecte de govern pot sintetitzar-se a “avançar amb responsabilitat en els canvis que Xile demana, sense deixar a ningú arrere”.

“Això significa créixer econòmicament, convertir el que alguns entenen com a béns de consum en drets socials, garantir una vida més tranquil·la i segura, aprofundir les llibertats de tots i, especialment, de totes: en el nostre govern, les dones no retrocediran en els drets i les llibertats que han aconseguit al llarg de la història”, va expressar.

Diputat de 35 anys i antic líder estudiantil, Boric es defineix com a ecologista, feminista i regionalista i vol ampliar el paper de l’Estat cap a un model de benestar semblant al d’Europa.

Serà el president més esquerrà des del govern del derrocat Salvador Allende (1970-1973) i el primer que no forma part dels dos grans blocs que es van repartir el poder des del retorn a la democràcia en 1990.

La seua victòria anit va ser celebrada per centenars de milers de persones en el centre de Santiago de Xile.