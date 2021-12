PSPV, Compromís i Unides Podem han arribat a un acord per a negociar amb el sector fins al març i a partir d'ací elaborar una proposició de llei sobre la taxa turística.

El Botànic es compromet a impulsar, al llarg de gener i febrer de 2022, un procés de diàleg amb el conjunt del sector turístic (empresariat i treballadors i treballadores), així com els ajuntaments, les associacions de veïns i veïnes, les persones expertes i els representants d'administracions del nostre entorn que compten amb instruments tributaris vinculats a l'activitat turística.

També es compromet a presentar, abans de finalitzar el mes de març de 2022, una proposició de llei creadora de l'Impost Valencià d'Estades Turístiques de caràcter municipal i voluntari que garantisca la capacitat dels ajuntaments que així ho desitgen d'obtindre recursos econòmics a partir de les estades turístiques als seus municipis.

Es busca que aquesta proposició de llei assumisca com a punt de partida el text articulat de l'esmena presentada pels grups parlamentaris Compromís i Unides Podem incorporant les millores recollides en el procés de diàleg amb els actors afectats. Així mateix, per a possibilitar aquest acord i facilitar el procés de participació ciutadana, aquests grups parlamentaris retiraran l'esmena presentada i no serà sotmesa a votació en la sessió del dia 22.