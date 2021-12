Kawa Leauma, que estava ingressat en un hospital d’Amsterdam després de patir un accident després del partit de la selecció espanyola contra els Països Baixos, ha mort aquesta passada nit a la ciutat neerlandesa, segons ha informat la Federació Espanyola de Rugbi (FER).

#FERugby | Comunicado oficial: Kawa Leauma ha fallecido esta noche en Ámsterdamhttps://t.co/EANN3lHlnL — España Rugby (@ferugby) 21 de diciembre de 2021

“Per desig exprés de la seua dona, que en aquests moments està viatjant cap a la capital neerlandesa, de moment no podem donar més informació i demanem el màxim respecte cap a ella i tota la seua família. Descansa en pau, Kawa”, diu el comunicat de la FER.

Aquest dilluns, segons informava des d’Amsterdam el mànager de la selecció espanyola, José Manuel Pérez Corchado, l’últim comunicat mèdic emés sobre l’estat de salut del jugador de l’AMPO Ordizia no era positiu.

Leauma havia patit, dissabte, una caiguda fortuïta en la qual es va precipitar des de diversos metres i que li va provocar un traumatisme cranioencefàlic sever. Aquest mateix dilluns estava plantejant-se l’opció de tornar a intervindre’l quirúrgicament.

El segona línia de l’Ordizia va entrar en la convocatòria per a jugar el partit del Campionat d’Europa contra els Països Baixos, encara que finalment no va participar en el partit. Després del partit, va patir l’accident en caure des de diversos metres en un local tancat en la zona de Leiden.

Jugador de 32 anys, d’origen samoà, encara que nascut a Auckland, es va estrenar el passat octubre amb la selecció nacional contra Itàlia A, però atés que no era un partit oficial, hi havia dubtes sobre la seua elegibilitat i finalment no va participar en el compromís contra els Països Baixos.

Dotat d’un poderós físic, va fitxar per l’AMPO Ordizia el juliol de 2018 i abans havia jugat en equips com l’Auckland Union, el Manukau Rovers, l’MT Wellington, el Papatoetoe i els Sydney Rays.