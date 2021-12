Una altra víctima jove més en poques hores. Un altre jove ha mort per coronavirus a la Comunitat Valenciana. Tenia 29 anys i no s'havia vacunat contra el virus. La sisena onada ja ha deixat la seua primera víctima mortal al Camp de Morvedre. Concretament ha sigut a Sagunt, on un jove de 29 anys va morir la setmana passada a conseqüència de les complicacions de la covid-19, segons confirmen des del departament de salut.

Aquestes mateixes fonts afigen que es tractava d'una persona que no havia rebut cap vacuna i, a més, com ha confirmat Levante-EMV, era pare de família i conegut, especialment a Canet d'en Berenguer, per la seua afició a l'esport.

A més d'apuntalar els missatges a favor de la immunització en plena campanya, tant als col·legis com en l'Administració, de la dosi de reforç, aquesta defunció eleva el recompte comarcal fins a les 212 víctimes mortals, amb una taxa de 228 per cada 100.000 habitants. Aquest nivell se situa per damunt del que presenta Sagunt (192) i per davall del que té el departament de salut (239).

Aquesta víctima mortal respon a l'increment de la incidència d'aquesta sisena onada, que ja ha arribat al segon nivell més alt d'aquests més de 20 mesos de pandèmia.

Ja són dos els menors de 30 anys que han mort per coronavirus a la Comunitat Valenciana durant els últims dies. Ahir, la conselleria va donar a conéixer que un altre jove de 27 anys va morir la setmana passada per complicacions amb la covid.