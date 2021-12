El preu mitjà de l’electricitat en el mercat majorista tornarà a superar, aquest dimecres, tots els registres previs, en disparar-se fins als 360,02 euros el megavat hora (MWh), enfront dels 339,84 euros que va marcar en el seu últim rècord històric, aquest mateix dilluns.

En només un dia, el preu de la llum s’haurà incrementat un 10 % i en una setmana, fins a un 23 %, i multiplica quasi per huit els registres de fa un any, segons les dades publicades per l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE) i recollides per Europa Press.

Fa a penes una setmana, la llum va batre tots els registres fins hui i, en només set dies, s’han registrat tots els últims rècords històrics de manera consecutiva, la qual cosa anticipa que desembre serà el mes més car de la història fins ara, sense relaxar-se els preus ni tan sols durant el cap de setmana, quan la demanda és inferior.

De fet, malgrat que el mercat energètic arrossega ja un any complet de pujades en els preus, l’electricitat mai havia sobrepassat la cota dels 300 euros, un nivell que es va batre dijous passat i del qual encara no s’ha baixat.

El preu màxim de la llum per a aquest dimecres es donarà entre les 18.00 i les 20.00 hores, amb 380 euros/MWh, mentre que el preu mínim serà de 331,4 euros entre les 11.00 i les 12.00 hores.

Els preus del pool repercuteixen directament en la tarifa regulada —el denominat PVPC—, a la qual estan acollits quasi 11 milions de consumidors al país, i serveix de referència per als altres 17 milions que tenen contractat el seu subministrament en el mercat lliure.

L’encariment en els últims mesos en el mercat elèctric s’explica, principalment, pels alts preus del gas en els mercats i dels drets d’emissió de diòxid de carboni (CO₂), en màxims històrics aquest any.

Desembre ronda els 250 euros/MWh de mitjana

Desembre va començar com un mes marcat per una gran volatilitat, amb caigudes en la mitjana d’alguns dies fins aproximadament els 100 euros/MWh i amb uns certs repunts que superaven àmpliament la cota dels 200 euros/MWh, i, des del 16 de desembre, els 300 euros/MWh.

L’encariment de la llum s’ha desbocat i el preu mitjà mensual ronda ja els 253 euros, uns 50 euros més que el passat octubre, el mes amb la mitjana més cara fins hui.

Rècord en la factura de desembre

Segons una anàlisi de Facua-Consumidors en Acció, si es mantenen les mateixes tarifes la resta del mes, l’última factura de l’any arribaria als 134,45 euros per a l’usuari mitjà, un 94,1 % per damunt dels 69,28 euros de desembre de 2020.

El rebut de l’usuari mitjà des de l’inici de l’any fins ara ha augmentat un 15,1 % respecte a 2018. Així, enfront dels 77,18 euros de fa tres anys, la factura mitjana mensual és ja de 90,87 euros. No obstant això, el Govern continua confiant que enguany les cases acabaran pagant el mateix que en 2018.

“La factura elèctrica de desembre hauria de ser negativa perquè el president Sánchez i la ministra Ribera compliren la seua promesa que enguany els consumidors pagaran el mateix que en 2018 una vegada descomptat l’IPC. Així, per a aconseguir aquest objectiu, un usuari mitjà hauria de rebre una factura en la qual la seua companyia li retornara 12 euros quan finalitze aquest mes”, assenyala el secretari general de Facua, Rubén Sánchez.

Fins ara, el paquet de rebaixes fiscals aprovat pel Govern preveu la baixada del 21 % al 10 % de l’IVA, la suspensió de l’impost de generació al 7 % que paguen les empreses i la rebaixa de l’impost especial elèctric del 5,11 % al 0,5 %, el mínim legal.

L’associació està reclamant a l’executiu que impose, durant almenys sis mesos, un descompte mínim del 50 % en la factura elèctrica sotmesa a la tarifa semiregulada PVPC de la immensa majoria de famílies, excloses només les de rendes més altes, a càrrec de les companyies energètiques de manera proporcional a les seues quotes de mercat.