La circulació ferroviària entre València i Castelló ha quedat suspesa a primera hora de hui a causa d'un incendi provocat a l'enclavament durant el robatori de cable a l'estació de Massalfassar, segons confirmen fonts d'Adif a Levante-EMV. Vora les 10.30 hores, la situació s'havia començat a solucionar en part i ja podia circular almenys un tren cada 45 minuts.

L'incendi es va detectar la passada mitjanit a la cabina de l'enclavament (un dispositiu que permet controlar la circulació en una estació de ferrocarril i maneja senyals i desviaments) de Massalfassar. L'incendi va permetre als responsables de la infraestructura ferroviària descobrir el robatori de "mil metres del cable de la línia aèria de contacte".

L'incendi, en l'extinció del qual van haver d'intervindre els bombers, "ha destrossat la cabina de l'enclavament responsable de la senyalització i instal·lacions de seguretat del cantó (el tram ferroviari protegit per l'enclavament) entre Massalfassar, Puçol i Alboraia".

Els greus desperfectes provocats per l'incendi han obligat Adif a restringir la capacitat de la línia", segons fonts d'Adif, a un tren per hora i sentit. Encara que, segons confirma una usuària de Castelló, no hi ha trens que circulen en direcció a València. "Són danys molt greus. S'ha de refer tot", asseguren, per la qual cosa no hi ha data concreta de reobertura, encara que els tècnics ja treballen per a refer l'avaria".