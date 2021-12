L'oratge a València per a Nadal, segons l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), serà inestable perquè torna la pluja a València. El divendres 24 hi ha un 65 per cent de probabilitat de pluja a València. El dissabte 25 hi ha un 75 per cent de probabilitat de pluja a València. Encara que a la nit podrien donar una treva les precipitacions.

Aquests últims dies hi ha hagut un ambient humit i de molts núvols, a poc a poc anirà canviant la situació meteorològica segons avance la setmana a una situació de ponent, amb menys nuvolositat, temperatures suaus i humitat baixa. El divendres 24 de desembre, Aemet avança que el termòmetre marcarà màximes de 22 graus a València; 19 a Alacant i 17 a Castelló, mentre que les mínimes no baixaran de valors de 10 a València i Castelló i 12 a la província alacantina. Unes xifres que seran similars el dia de Nadal i que es pressuposa que duraran tota la setmana. No obstant això, per a hui, demà i el dijous s'esperen temperatures més reduïdes i que no superaran els 17 graus, segons ha anunciat l'agència estatal. D'altra banda, durant el dia de hui, a la Comunitat Valenciana s'esperen intervals nuvolosos sense descartar precipitacions febles i disperses en la primera meitat del dia en el litoral central. El vent bufarà fluix amb predomini de la component oest al matí i de la component sud en el litoral d'Alacant a la vesprada, i les temperatures iniciaran un ascens generalitzat, localment notable en el cas de les mínimes.