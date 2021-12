La sisena onada de coronavirus ja ha deixat la primera víctima mortal al Camp de Morvedre. Ha sigut, concretament, a Sagunt, on un jove de 29 anys va morir a finals de la setmana passada a conseqüència de les complicacions de la covid-19, segons confirmen des del departament de salut.

Aquestes mateixes fonts afigen que es tractava d’una persona que no havia rebut cap vacuna i, a més, com ha confirmat Levante-EMV, era pare de família i conegut, especialment a Canet d’en Berenguer, per la seua afició a l’esport. Aquesta mort és la primera que es registra a la comarca oficialment des de finals d’octubre.

A més de reforçar els missatges a favor de la immunització en plena campanya tant en els col·legis com en l’administració de la dosi de reforç, aquesta defunció eleva el recompte comarcal fins a les 212 víctimes mortals, amb una taxa de 228 per cada 100.000 habitants. Aquest nivell se situa per damunt del que presenta Sagunt (192) i per davall de les xifres del departament de salut (239).

Aquesta víctima mortal respon a l’increment de la incidència d’aquesta sisena onada, que ja ha registrat el segon nivell més alt d’aquests més de 20 mesos de pandèmia. Només la supera la que fins ara ha resultat més devastadora i que fa exactament un any accelerava la tendència ascendent fins a registrar, a finals de gener, el sostre de 1.435 casos actius per cada 100.000 persones.

Segons dades publicades ahir per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, aquesta taxa és, a la comarca, de 607, sis vegades més que fa tres setmanes i en el llindar extrem de risc de transmissió.

Per damunt dels 1.000 casos

Per municipis, la pitjor situació es viu a Albalat dels Tarongers, que encapçala la incidència al Camp de Morvedre amb 1.573 positius actius per cada 100.000 persones. Per darrere hi ha Alfara de la Baronia (1.406), Estivella (1.100) i, encara per damunt del miler, tant Benavites com Quart de les Valls.

En l’altre extrem d’aquesta llista, a més de Segart, que torna a ser l’únic municipi de la comarca sense casos actius, hi ha Torres Torres (149), Petrés (200) i Algímia d’Alfara (285), mentre que entre les poblacions amb més habitants, Sagunt presenta una incidència de 575 i Canet d’en Berenguer, de 414.

Una altra conseqüència de l’accelerat augment de casos són les cues que es produeixen en el Departament de Salut de Sagunt per a fer-se la prova PCR, en alguns casos fins i tot d’hores. L’àrea que dirigeix José Luis Chover reconeix aquestes demores i indica que “fem el que podem”.