La plantilla de Correus està emplaçada a la vaga en la setmana de Reis, un dels pics d'activitat en el repartiment durant les festes nadalenques. Concretament CCOO i UGT han convocat vaga els dies 5, 7 i 12 de gener per a protestar "contra el desmantellament dels serveis de repartiment de Correus, la precarització i la retallada de plantilla", segons han fet públic en un comunicat aquest dimecres. Malgrat que l'empresa pública de servei postal va publicar la setmana passada la convocatòria d'una oferta d'ocupació rècord amb 5.377 places, les centrals consideren que això és insuficient per a pal·liar la retallada de 7.000 efectius arrossegada dels últims anys per la falta d'ofertes públiques.

Les centrals, que porten en peu de guerra i amb una tibant relació amb la direcció des de fa mesos, denuncien que, "amb nocturnitat i traïdoria", l'empresa pública postal ha canviat l'organització del servei i ha retirat el mobiliari a les seues oficines, la qual cosa ha provocat que molts carters hagen de classificar els enviaments en terra. CCOO i UGT van a la vaga perquè consideren que Correus vol convertir els carters en "riders". "El nou model imposat comporta menys plantilla, més distàncies, canvis de zones de repartiment permanentment i, per tant, menys fiabilitat i qualitat en el servei, amb un clar perjudici per als ciutadans", diu el comunicat de vaga.