Contra tots els pronòstics i en el pitjor dels contextos, riu amunt com un salmó, el València de José Bordalás ha anat remuntant en la classificació i tancarà la primera volta amb perspectives de lluitar per Europa. Amb la remuntada davant del Llevant UE (3-4), l’equip valencianista és seté amb 28 punts, amb 7 victòries, 7 empats i 4 derrotes. Exactament els mateixos guarismes que fa dues campanyes (19-20), amb Albert Celades en la banqueta, però amb unes sensacions diferents. En aquells dies, malgrat conservar la base de l’equip campió de Copa, la inestabilitat de les eixides de Marcelino i Mateu Alemany havien deixat ferit un projecte que aniria a menys. Per contra, el València creix després d’haver superat dificultats i limitacions, les d’un projecte estancat i amb l’estrident soroll de fons d’una convulsió social que ha arribat al seu màxim apogeu a la graderia i al carrer.

Bordalás s’ha col·locat en l’òrbita de les competicions continentals malgrat els inconvenients d’una plantilla descompensada en el fons d’armari i que s’ha vist molt afectada per les lesions. Els pics de rendiment han sigut molt acusats. L’equip va començar amb una mitjana alta de puntuació en les primeres quatre jornades (10 punts de 12), en partits d’una alta intensitat física i unes posades en escena ambicioses, amb pressió alta i molt de desgast. Les primeres lesions van coincidir amb un tram crític de calendari (derrotes contra Madrid, Sevilla i Barcelona), que van acabar trencant l’equilibri defensiu d’un València molt exposat, que va passar a encaixar massa gols i a obligar-se a un sobreesforç atacant per a sumar empats en els últims minuts, com en els duels contra Athletic Club o Mallorca. La golejada encaixada davant del Betis va fer que l’equip tocara fons i Bordalás va canviar el pla prioritzant la seguretat defensiva, tornant a la proverbial imatge aspra amb la qual s’associa el segell de l’entrenador alacantí. La victòria davant del Vila-real (2-0) va ser el punt de partida que va deixar un missatge, en les queixes d’Unai Emery pel plantejament reactiu i contraatacant dels de Mestalla (“si l’equip contrari no vol ballar...”). Des d’aleshores s’han sumat 15 punts de 21 en duels en els quals el València no ha aconseguit plasmar una superioritat irresistible, en els quals ha hagut de remuntar resultats adversos, en els quals cau sorprés pel seu rival en els primers minuts dels desplaçaments, però en els quals no afluixa mai la corda i acaba decantant la balança per coratge i compromís grupal.

L’esperit de superació de l’equip ha despertat un grau d’identificació molt alt amb l’afició, que ha pautat els partits de Mestalla distingint els moments de protesta contra Peter Lim amb el suport a l’equip. Entre tanta incertesa, s’ha consolidat el lideratge carismàtic de José Luis Gayà i Carlos Soler, s’han recuperat jugadors per a la causa, com Diakhaby, fitxatges com Hugo Duro s’han aclimatat immediatament a l’equip amb un màxim profit en el seu rendiment i ha emergit la versió alegre dels futbolistes més talentosos que queden, com Gonçalo Guedes. L’extrem lusità, amb més llibertat de moviments que en anys anteriors, ha superat, en només mitja volta, els seus millors registres golejadors en campanyes precedents, amb sis gols, a més de cinc assistències.

No obstant això, malgrat el bon rendiment i l’excel·lent connexió amb la graderia, el València dona la imatge de ser un bloc que rendeix per damunt de les seues possibilitats. Per a consolidar expectatives, serà clau fitxar en el mercat d’hivern. El València, amb quatre porters, però cap migcampista defensiu específic, presenta una evident necessitat de reforçar el corredor de seguretat, la línia de centrals i el doble pivot del centre del camp. Amb els comptes un poc vitaminats amb el préstec de CVC, caldrà veure quins moviments fa Peter Lim per a satisfer les peticions de Bordalás. El club es juga la competició europea, un objectiu que no només reporta prestigi sinó també una important via d’ingressos.