El 2 de gener la mítica botiga començarà una nova etapa la idea principal de la qual és mantindre l'essència del negoci en el màxim possible, però intentant modernitzar-lo i rejovenir-lo.

Fa uns mesos va saltar la notícia: Discos Oldies, en ple centre de València, la botiga de discos en actiu més antiga d'Espanya, després de 43 anys d'història es traspassava per jubilació dels seus propietaris. El mític lloc buscava relleu generacional que n'impedira el tancament.

Missió complida: el 2 de gener Discos Oldies començarà una nova etapa la idea principal de la qual és "mantindre l'essència del negoci en el màxim possible, però intentant modernitzar-lo i rejovenir-lo", com afirmen els seus nous responsables. L'establiment continuarà fent olor de vinils, llibres i revistes, però serà al seu torn punt de trobada de l'escena musical valenciana i lloc d'escolta activa de música i moltes altres activitats més.

Tot això i molt més conten els seus nous amos en la carta amb la qual han volgut presentar-se: "Escriure aquestes línies és per a nosaltres el major dels honors. Les escrivim des del respecte, la humilitat i una il·lusió que es va apoderar de nosaltres quatre des del moment en què ens vam acostar per primera vegada a la botiga a preguntar sobre el traspàs. Des de llavors, no vam poder pensar en una altra cosa. Havíem d'aconseguir-ho". Dos dels nous amos són integrants del grup valencià Calivvula.

El somni de viure per i per a la música. Una cosa que com a músics ens vam adonar que és tan complicada com bonica.

Treballant aquests mesos mà a mà amb Carmen, Pepe, Isabel i Vicente ens hem adonat de tot el que representa Oldies: l'amor ja no sols per la música, si no per tota l'experiència que suposa comprar un disc.

Una experiència que durant més de 40 anys ha aportat alegria a les vides de moltíssimes persones. I per la qual treballarem de valent perquè dure altres 40 més com a mínim.

El nostre objectiu és mantindre l'essència del negoci en el màxim possible, però intentant modernitzar-lo i rejovenir-lo. L'establiment continuarà fent olor de vinils, llibres i revistes, però serà al seu torn punt de trobada de l'escena musical valenciana i lloc d'escolta activa de música i moltes altres activitats més.