L'Ajuntament de Foios ha decidit suspendre els actes festius previstos per a aquest Nadal a causa de l'alta incidència que es registra a la comarca de l'Horta Nord. “Prendre decisions exercint un càrrec públic sempre és complicat, però si hi sumem una pandèmia, encara es complica més. Des de sempre he manifestat que la salut i el benestar dels veïns i les veïnes de Foios està per damunt de qualsevol celebració festiva. Per aquest motiu, el més prudent és suspendre els actes nadalencs previstos”, ha assenyalat el regidor de Festes i Falles, Juan Antonio Pacha.

D'aquesta manera, queden cancel·lades tant la celebració de la nit de Cap d'Any, en la qual actuaria l'orquestra Madre Selva, com la Fira de Nadal Jove, que estava previst que se celebrara els dies 2 i 3 de gener a la carpa situada a la plaça del Poble. En aquest sentit, Pacha ha informat que es procedirà a desmuntar-la a partir del dilluns 27 de desembre. No obstant això, per al 31 de desembre sí que es mantindrà la disparada del castell de focs artificials per a donar la benvinguda al nou any. El regidor ha recordat a la ciutadania la importància de “complir amb totes les mesures de seguretat i higiene perquè només així podrem revertir aquesta crisi sanitària”. Finalment, pel que fa a la cavalcada de Reis, Pacha ha assenyalat que “els Reis Mags tan sols recorreran els carrers del poble amb cotxe i, després, repartiran els regals per les cases dels xiquets i les xiquetes”.