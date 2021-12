La Policia Nacional ha obert una investigació després de l'incendi de la porta d'un habitatge situat al barri del Xenillet de Torrent (València) i l'aparició de diversos casquets de bala al voltant.

Pel que sembla, l'incident ha tingut lloc aquesta matinada en un habitatge del Xenillet, la porta del qual ha quedat calcinada. Als voltants del domicili s'han trobat casquets d'una arma llarga o curta.

La Policia ha obert una investigació per a esclarir els fets i, de moment, no hi ha cap detingut ni constància de persones ferides.