Joan Peñarroya, entrenador del València Basket, tornarà a assentar-se aquesta nit en la banqueta després de dos partits sense poder fer-ho per culpa de la covid-19. El de Terrassa reprén en persona la direcció del grup apel·lant a la reacció davant del Monbus Obradoiro en l'encontre de hui, corresponent a la jornada 13 de la Lliga Endesa, programat en el seu moment per al 12 de desembre, però que es va ajornar a conseqüència dels casos positius detectats en l'staff tècnic el dimecres 8 i el dijous 9 d'aquest mes.

«Més que pensar en l'Obradoiro hem de pensar en nosaltres, a millorar, a superar aquest moment actual en el qual venim de dos partits roïns (Breogán i Cedevita) en els quals no hem estat al nivell, sabent del que venim, de no entrenar, de no estar junts durant molts dies, però ara hem de donar una resposta. És un partit molt important per a nosaltres», va analitzar el preparador del València BC.

Quan Joan Peñarroya destaca la importància de l'enfrontament es refereix, en essència, al fet que només queden quatre partits per a certificar un lloc en la pròxima Copa del Rei, que es jugarà a Granada el cap de setmana del 17 al 20 de febrer. L'entropessó contra el Breogán va fer que el València BC baixara fins a la novena posició. Hui els ‘soldats de Peñarroya’ tenen l'obligació de recuperar el seu esperit combatiu, a més d'un bon bàsquet col·lectiu, per a tornar a la ‘zona de Copa’, és a dir, a una de les huit primeres places.

L'única baixa en el València BC, després del retorn el dimarts en Eurocup de Dimitrijevic, serà la de Claver. Amb el rival, visitarà aquesta nit la Fonteta un ‘extaronja’, Albert Oliver, de 43 anys.