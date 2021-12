El lideratge del PSPV a la província de València es decidirà en les urnes. Tant l’actual secretària general, Mercedes Caballero, com l’aspirant i alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, han presentat aquest dilluns els avals necessaris per a ser proclamats candidats a dirigir l’estructura provincial del partit. Tots dos han superat les més de 1.200 signatures de militants (el 12 % dels afiliats) necessàries per a passar el primer tall.

La primera a entregar els suports ha sigut l’actual líder del partit a la província, Mercedes Caballero. La també diputada a les Corts ha acudit amb el seu equip a la seu dels socialistes a primera hora del matí, “perquè després cada u tenim el nostre treball”, i ha entregat el nombre màxim d’avals possibles: 1.517. “L’equip està engreixat i hi ha partit”, ha assegurat després de presentar-los. Dues hores i mitja més tard ha sigut el torn de l’aspirant, Carlos Fernández Bielsa, que ha entregat els mateixos avals que la seua competidora, el màxim, 1.517. “Som la candidatura de la militància de base i del municipalisme compromés”, ha expressat després de la seua presentació. La recollida d’aquests avals ha estat marcada per les dates nadalenques i la situació covid. La majoria dels signants ha enviat la documentació per correu electrònic davant del tancament de moltes seus per la sisena onada i per coincidir amb els dies festius. Una vegada la Comissió d’Ètica comptabilitze els suports signats i valide els avals, tots dos seran proclamats com a candidats. Després d’això, la campanya començarà el pròxim 3 de gener i finalitzarà el dia 16, diumenge en el qual els militants acudiran a votar a decidir el nou líder de la província.