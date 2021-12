La festa de Cap d’Any que havia programat l’Ajuntament de Gandia també cau. Així ho ha anunciat el Govern local després de valorar la situació pandèmica amb les autoritats sanitàries del Departament de Salut de Gandia. El Departament de Política Festiva havia programat una revetla i les campanades a la plaça del Prado, activitats que queden suspeses. Es manté, en canvi, el castell de focs artificials, que no requereix cap aglomeració, ja que es podrà seguir des de casa.

D’aquesta manera, es pot dir que la sisena onada de la pandèmia de la covid ha fulminat, de nou, la nit de Cap d’Any a la comarca de la Safor. Fa uns dies, Tavernes anunciava la suspensió del Festivern, el festival musical amb el qual anava a tancar l’any, i just hui han coincidit a fer-ho tant la capital comarcal, Gandia, com Oliva. Altres localitats com Llocnou de Sant Jeroni o Almoines ja les havien suspeses anteriorment.

Així, doncs, la celebració de la nit de Cap d’Any queda exclusivament en mans de la iniciativa privada i de les reunions que es puguen celebrar en cases particulars, restaurant o locals d’oci nocturn, ja que pràcticament tots els municipis de la comarca de la Safor han cancel·lat els festejos públics.