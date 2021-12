El patrimoni dels fons d’inversió ha crescut, en l’últim any, un 13,6 % i suma 311.780 milions d’euros, la qual cosa implica un increment de 37.425 milions, segons les últimes dades, corresponents al tancament del passat mes de novembre, que ha fet públiques l’Associació d’Institucions d’Inversió Col·lectiva i Fons de Pensions (Inverco). Els fons globals, amb una pujada del 59,8 % (24.361 milions), i els de renda variable internacional, amb una alça del 28,9 % (11.556 milions), van ser els que van tindre un millor comportament en el període analitzat, mentre que el fanalet roig va correspondre als garantits, amb un descens del 30,9 % (4.799 milions menys).

L’informe d’Inverco detalla que la rendibilitat d’aquests instruments d’inversió ha caigut de mitjana un 0,62 % al novembre respecte a octubre, a conseqüència de la “correcció dels mercats que s’ha estés per tots els mercats d’accions, tant nacionals com internacionals”, per l’aparició de la variant òmicron del coronavirus, que ha disparat els contagis i està començant a provocar els primers confinaments i restriccions en el continent europeu. La rendibilitat en la renda variable nacional va caure, el mes passat, un 7,19 %, la més elevada de totes les categories. El mercat de bons, d’altra banda, ha registrat un comportament positiu. En la comparativa amb l’any passat, però, els fons d’inversió experimenten una revaloració del 4,95 %, amb totes les categories en positiu, a excepció dels garantits i els focalitzats en la renda fixa.