L’assassinat masclista d’una dona de 25 anys a la Comunitat Valenciana el dia de Nadal deixa dues víctimes més del terrorisme masclista: els seus fills. La víctima, de nacionalitat paraguaiana, va ser assassinada presumptament per la seua parella d’un tir el dia 25 de desembre. El crim masclista deixa orfes els dos fills de la dona, un xiquet de 9 anys i una xiqueta de 3.

En un comunicat, el Ministeri d’Igualtat ha condemnat aquest nou crim per violència masclista que s’ha produït a la ciutat il·licitana, el número 43 des de l’inici de l’any i el 1.125 des que es van començar a recopilar dades, en 2003.

Els xiquets orfes augmenten, enguany, a 30, i a 336 des de 2013, segons el Ministeri, que ha confirmat que no hi havia denúncies prèvies contra el presumpte agressor, que continua sent objecte de cerca per la Policia Nacional i es troba encara en parador ignorat.

La ministra d’Igualtat, Irene Montero, i la delegada del Govern contra la Violència de Gènere, Victoria Rosell, han expressat la seua “més absoluta condemna i rebuig a aquest assassinat masclista” i han traslladat el seu suport a familiars i amistats de la víctima.

Tant la ministra com la delegada han demanat tots els esforços des de les institucions, administracions i el conjunt de la societat per a arribar-hi a temps i evitar més morts.

El Govern ha recordat que el telèfon 016, les consultes en línia en el correu electrònic 016-online@igualdad.gob.es i el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 continuen funcionant amb normalitat les 24 hores, tots els dies de la setmana.

En el 016 es pot demanar assessorament sobre els recursos disponibles i els drets de les víctimes de violència de gènere, així com assessorament jurídic de 8 a 22 hores tots els dies de la setmana, amb atenció en 52 idiomes i un servei adaptat a possibles situacions de discapacitat.

La víctima va ser trobada sense vida cap a les 23 hores del passat 25 de desembre en un domicili del barri il·licità dels Palmerars i presentava un únic orifici per arma de foc.

Des del primer moment, la primera hipòtesi de la Policia és que es tracta d’un assassinat de violència masclista, encara que s’espera a l’arrest de la víctima per a confirmar aquesta línia d’investigació.