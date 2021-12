Tretze localitats valencianes disposaran de pantalles de protecció acústica per a reduir el soroll de la circulació de trens. Així ho va autoritzar el Consell d'Administració d'Adif en la seua última reunió, en què va licitar el contracte per a l'execució de les obres de construcció de noves barreres antisoroll a les províncies de Castelló i València. El pressupost de licitació ascendeix a 23.813.995,4 euros, i el termini d'execució estimat és de 18 mesos.

L'objectiu és una millor integració mediambiental de la infraestructura i millorar la qualitat de vida dels ciutadans en reduir-se l'impacte acústic derivat de la circulació de trens. Com a resultat, es defineixen unitats de mapa estratègic de les quals es deriven zones d'actuació d'alta prioritat.

El projecte es focalitza en dues unitats de mapa estratègic, una que travessa en la primera part del seu recorregut zones agrícoles on s'alternen poblacions com Carcaixent, per a canviar posteriorment a un àmbit més industrial i residencial des de Silla fins a l'arribada a la ciutat de València.

Per zones urbanes i agrícoles

La segona unitat discorre inicialment per les zones urbanes de València i Castelló i passa després per terrenys agrícoles amb baixa densitat d'edificacions en municipis com Puçol, Sagunt o Xilxes, on hi ha edificis plurifamiliars pròxims a la plataforma ferroviària.

A partir d'aquestes unitats, el projecte d'Adif ha definit nou zones a les províncies de Castelló i València que discorren pels termes municipals de Benifaió, Silla, Massanassa, Alfafar, Benetússer, València, Sedaví, Alboraia, Meliana, Albuixech, Puçol, Sagunt i també Xilxes.

ODS número 9

En aquestes 9 zones, s'executaran 25 pantalles acústiques que sumaran una longitud total de 8.843 m. També es faran treballs de reposicions de serveis afectats o el condicionament de camins. Aquestes actuacions contribueixen a la consecució de l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 9. Aquesta actuació serà finançada per la Unió Europea.

Adif també va licitar ahir les obres de manteniment del viaducte en el tram de l'embassament de Contreras-Villargordo del Cabriel, en la línia d'alta velocitat Madrid-Castella-la Manxa-Comunitat Valenciana-Regió de Múrcia, per 747.908 euros. A més, va licitar el subministrament d'aparells de via per a la modernització i el condicionament de 25 quilòmetres per valor de 3,7 milions entre les estacions de Silla i Cullera, pertanyents a la línia C1.