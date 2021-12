La regidoria de Foment Econòmic i l'associació Xàbia Històrica han acordat suspendre la celebració de cap d'any familiar que tenien prevista els comerciants aquest divendres, 31 de desembre, a les 12 hores a la plaça de l'Església.

Arran de la situació sanitària que travessa la població, amb una elevada incidència de contagis, l'organització ha optat per anul·lar aquesta festa de manera preventiva per considerar que pot haver-hi risc de concentració de persones i que per a prendre el raïm és necessari traure's la mascareta.

La resta de programació infantil prevista aquestes festes, inclosa la cavalcada de Reis, es continuarà fent.