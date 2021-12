La Fiscalia Provincial de València ha arxivat la investigació oberta per uns comentaris xenòfobs dirigits a una de les candidates a fallera major de València 2022, Mayu Ruiz, de la Falla Portal de la Valldigna-Salines, en les xarxes socials, per no poder identificar l’autor de les manifestacions.

El Ministeri Públic disposava només d’unes captures de pantalla amb aquesta sèrie de comentaris xenòfobs però no ha pogut identificar-ne l’autor. D’aquesta manera, ha dictat un decret pel qual arxiva les diligències d’investigació, encara que, tal com concreta, considera que aquests fets són constitutius de delicte d’odi. El Ministeri Públic va obrir diligències d’investigació per aquest assumpte i va reclamar a la Junta Central Fallera (JCF) que remetera tota la informació de què disposara sobre l’assumpte. Els missatges feien referència a la seua procedència i arribaven a dir que “desentona amb la resta de les candidates”. La JCF va condemnar aquests comentaris i les altres candidates van donar-li el seu suport.