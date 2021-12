Les administracions de loteria valencianes es mostren optimistes amb les vendes dels dècims per al sorteig extraordinari de Reis, per al qual la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l’Estat ha consignat de mitjana per habitant un total de 24,84 euros, la qual cosa converteix la Comunitat Valenciana en la tercera autonomia que més gastarà en dècims.

“En la meua administració, hi ha hagut molts premis menors, també per Internet. Per això sí que preveiem un augment de les vendes per al sorteig de Reis”, explica Josep Manuel Iborra, gerent de Lotería El Toro, administració núm. 39 de València. “Respecte al sorteig de Nadal, hem pujat un 25 % les vendes de 2020 i les del canal d’Internet han crescut un 75 %”, destaca Iborra. Els premis menors impulsen la participació en aquest sorteig. “Hi ha gent que si cobra dos o tres reintegraments, ho canvien i compren també dècims del sorteig de Reis”, comenta Salvador Malonda, portaveu de l’Agrupació Nacional d’Associacions Provincials d’Administradors de Loteria (ANAPAL) a València. “Les nostres vendes han augmentat entre un 7 i un 9 %. Les del sorteig de Reis esperem igualar-les perquè la gent està molt animada i tenim molta cua en la finestreta”, afig l’amo del Duc de la Sort, administració núm. 2 de Gandia. “Nosaltres estarem prop de les xifres de 2019, però no crec que hi arribem. Esperem que en 2022 arribem a aquelles xifres i recuperem la normalitat total”, comenta José Carlos Escrig, propietari de l’administració de loteries núm. 4 de Catarroja, que, des de Loters en Lluita, reivindica la revisió del sistema de comissions, congelades des de fa 17 anys.