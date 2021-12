Víctor Soler serà el nou president del PP de Gandia. L’actual portaveu municipal encara ha de ser confirmat pels seus companys i companyes en el congrés local que tindrà lloc el pròxim 22 de gener, tot i que això serà un simple tràmit, ja que la gran majoria de la militància fa costat a Soler per a posar-se al capdavant del partit. El ja oficialment candidat ha sigut l’únic que ha reunit els avals necessaris per a poder optar a la presidència. No ha sigut així en el cas de l’altra militant que va anunciar la seua intenció d’arribar a aquest punt, Alexia Herranz, que, finalitzat el termini, no va presentar el nombre de suports que es necessitaven per a seguir en la carrera. El termini acabava anit, a les 20 hores.

En les seues primeres declaracions després de la decisió del Comité Organitzador del Congrés, Víctor Soler ha destacat que “la candidatura ha aconseguit conjuminar tots els sectors, les sensibilitats i les opinions del Partit Popular de Gandia”, a la qual cosa ha afegit que “hui, aquell jove que va entrar fa ja alguns anys en una seu del PP de Gandia amb l’únic objectiu de treballar per la seua ciutat, ha aconseguit, de la mà de tots els afiliats, reunir el suport suficient per a presidir el partit en el qual sempre ha cregut”. El candidat Víctor Soler ha volgut agrair a la seua família, amics i afiliats el suport que sempre ha sentit per a afrontar cada pas de la seua carrera política. “Hui guanya el Partit Popular de Gandia, un partit unit que segueix el seu camí per a recuperar l’alcaldia de Gandia. La meua candidatura es va marcar com a objectiu que tots els afiliats tingueren la certesa que tots ells seran considerats en la seua persona, en els seus principis i en les seues conviccions, amb lleialtat. I aquesta candidatura única demostra que ho hem aconseguit”, ha finalitzat Soler. Així mateix, Víctor Soler ha manifestat que la seua candidatura continua oberta a totes aquelles incorporacions que vulguen sumar-se al projecte d’unitat que lidera. Soler ha presentat un centenar d’avals davant de la presidenta del COC, Emi Climent, que ha manifestat que “seguim amb el procés de renovació de l’estructura del Partit Popular de Gandia que ens portarà a consolidar un projecte fort i unit com a única alternativa a l’actual govern de la ciutat, que poc es preocupa dels problemes reals de la ciutadania”. Per a Climent, “l’actual alcalde ja ha començat la seua campanya electoral com pot veure’s en el seu reportatge continu de fotos i vídeos, de promoció personal, allunyat de la realitat que necessita la ciutat”. El Partit Popular de Gandia se cita, doncs, el dia 22 de gener per a culminar aquest procés electoral intern amb la celebració de l’XI Congrés Local del Partit Popular.