Quan a penes havien passat dotze hores des que Anil Murthy es reunira amb Ximo Puig, Sandra Gómez va ser la primera veu que va deixar clar ahir al matí el que ara com ara és el sentiment majoritari del valencianisme i de la classe política en general. La vicealcaldessa de València va afirmar que ha arribat «el moment de passar als fets». Hui està previst que es tornen a veure els presidents. «S'ha hagut d'activar la caducitat de l'ATE perquè finalment hi haja carpeta per a parlar del nou estadi i hi haja reunió, però ara el que és imprescindible és que hi haja aval. Estan molt bé les promeses, però és que ja n'hem escoltat moltes abans respecte a dates i plans», va afirmar la vicealcaldessa.

La dirigent va insistir que ha arribat el moment: «la posició que mantenim des de l'Ajuntament és que cal garantir la finalització de les obres de l'estadi amb un aval financer suficient. Hi ha una oportunitat històrica gràcies als drets de televisió i als diners de CVC, per tant crec que no hi ha més excuses, tots aquests diners s'han d'invertir per a acabar les obres del Nou Mestalla». Arcadi España, conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, també va ser qüestionat pel tema. «Jo crec que és el que en la Generalitat hem estat sempre demanant de la mà de tots els aficionats que volien dedicar-se només a la part esportiva i no a la part urbanística, i això ha de ser molt clar. Ací tenim en compte que ha sigut una demanda, i jo crec que la pressió de milers d'aficionats i també la pressió de moltes institucions és el que ha fet possible que la propietat del València faça aquest pas. Ara cal comprovar que aquest pas és creïble». Els detalls que hui transmetrà Murthy a Puig formaran part del que quasi és el cinqué projecte. El projecte en principi girarà entorn d'una reducció d'aforament inicial perquè aquest siga ampliat posteriorment en funció de les necessitats.