La Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) va emetre ahir un comunicat per a reclamar la posada en marxa de mesures a curt i llarg termini que «ajuden a pal·liar les contínues alces» en el preu del gas que «poden comprometre la viabilitat d'empreses de sectors industrials com el ceràmic, el tèxtil, el navilier, l'alimentació o el metall».

Segons la patronal, de gener a desembre el preu mitjà del gas «ha pujat des dels 28,33/MWh als 183€/MWh, la qual cosa suposa un augment del 600 % respecte a 2020». La CEV tem que l'«escanyament» dels marges de benefici provocat per aquests preus en màxims històrics, i que en alguns casos «han portat a fabricar a pèrdues», es prolongue en el temps i provoque «parades de producció o fins i tot tancaments i fugides d'empreses», amb el cost que això suposaria «en llocs de treball, estables i de qualitat, i en pèrdua de PIB industrial», afig l'organisme.

Entre les seues propostes immediates, la CEV destaca la petició d'habilitar un «pla especial per a ERTO per costos energètics», considerant-los com a «causa de força major». Així mateix, reclama la reducció d'impostos, un estatut per a consumidors gasintensius i major flexibilitat en els pagaments de les factures. A llarg termini, demana una plataforma europea de compra centralitzada de gas i fomentar els gasos renovables de manera «més intensa».