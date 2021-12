L'Atlètic Saguntí no podrà acomiadar-se hui de la seua afició com estava previst, després que aquest mateix matí la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana haja notificat la suspensió de l'encontre programat a les 18 hores al Nou Morvedre per la detecció de quatre positius en el CD Roda.

Sense data encara perquè es dispute el partit, el conjunt saguntí tanca l'any en segona posició del seu grup de Tercera i en plena trajectòria ascendent que ha de ratificar durant les primeres setmanes de 2022, especialment a casa. La següent oportunitat per a donar una alegria als seus aficionats no tardarà a arribar, ja que la lliga es reprendrà per als romans el 5 de gener amb la visita del Silla al Nou Morvedre.