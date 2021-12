Les temperatures van arribar ahir als 24,8 graus a la Comunitat Valenciana, índexs que segueixen en la mateixa línia dels últims dies i que ja situen el desembre de 2021 com un dels tres més càlids de la sèrie històrica. Les previsions de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) no descartaven que, en espera de les temperatures de hui i demà, aquest siga el desembre més calorós des que es registren dades.

La calor va ser predominant ahir en tot el territori valencià, ja que es van registrar 24,8 graus centígrads tant a Elx com a Sagunt. A Alcoi i Torreblanca, el mercuri va arribar als 24,1 graus, i als 24 a Castelló, només un grau menys dels que havia registrat la capital de la Plana el dia anterior. A la ciutat de València, el termòmetre va arribar ahir als 23,9 graus al migdia, quasi 3 graus més que els registrats dimarts passat, la qual cosa va provocar l'afluència de persones a les platges, on fins i tot molts van arribar a banyar-se.

Desembre de 2021 està sent un mes extremadament càlid a la Comunitat Valenciana, sobretot a causa de les anòmales temperatures d'aquesta última setmana de l'any, amb una mitjana de màximes al voltant dels 22 graus i unes mínimes que no baixen dels 9 en termes generals. En gran part pel vent de ponent.

Les previsions per a hui i demà no sols no apunten a un descens de les temperatures, sinó a una tònica similar a la dels últims dies, amb unes màximes semblants, que pujaran més dimarts que ve, 4 de gener. De moment, hui continuarà bufant el ponent, però amb menys intensitat que ahir, cosa que afavorirà que les màximes siguen encara més altes en gran part del territori. Per a demà, dia de la nit de Cap d'Any, s'espera un oratge similar, amb sol en tota la Comunitat Valenciana, ponent i temperatures primaverals.