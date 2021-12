La Policia Local ha detingut a Mislata un home de 40 anys amb una malaltia mental diagnosticada després d'apunyalar son pare, de 73 anys, al domicili d'aquest últim, en un atac pel que sembla sorprenent. Els fets han succeït fa poc menys d'una hora i, en aquest moment, la víctima, que en principi està fora de perill, està sent intervinguda en un hospital de València.

Segons les primeres dades, l'autor de l'agressió estava passant uns dies a casa de sos pares, a Mislata, ja que habitualment no viu en aquest domicili. Segons les primeres informacions a les quals ha tingut accés Levante-EMV, l'arrestat, Jonatan V. M., de 40 anys, es troba ingressat en un centre d'atenció especial a Castella i Lleó, atés que pateix esquizofrènia diagnosticada des dels 18 anys. Amb motiu de les vacances de Nadal, l'home va tornar a Mislata i aquest matí ha atacat son pare, de 73 anys, durant el que sembla ser un brot de la malaltia, atés que ni tan sols hi ha hagut una discussió prèvia.

La mare de Jonatan, que estava també al domicili en el moment de l'agressió, és qui ha sol·licitat ajuda a través del telèfon d'Emergències 112, els operadors del qual han enviat patrulles policials i una ambulància del SAMU.

En principi, les ferides no comprometen la vida del ferit, que ja havia denunciat amb anterioritat el seu fill per diferents agressions. Pel que sembla, l'ara detingut, que ha sigut conduït pels agents de la Policia Local a la comissaria de la Policia Nacional de Mislata, ha estat tutelat per la Generalitat Valenciana des de fa uns dotze anys.