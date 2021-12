Al final hi haurà cavalcada de Reis a València. Però serà a la plaça de bous, tancada i estàtica, després de validar la Conselleria de Sanitat el pla B que va proposar ahir al matí l'Ajuntament de València a les autoritats sanitàries de la Generalitat. El departament autonòmic dirigit per Ana Barceló ha donat el vistiplau a la proposta, que va fer el regidor de Cultura Festiva Carlos Galiana a les autoritats sanitàries, de fer una cavalcada de Reis de mínims i dins de la plaça de bous.

L'augment dels contagis per coronavirus i les instruccions remeses per Sanitat a l'Ajuntament de València feien «inviable», segons Cultura Festiva, que es poguera celebrar la cavalcada de Reis tal com estava projectada. Per això, al matí, es va decidir suspendre-la per a evitar aglomeracions, encara que ja s'havia dissenyat sense públic en les cadires i extremant les mesures de seguretat. No obstant això, sí que es podrà celebrar una festa amb els Reis Mags al recinte taurí del carrer Xàtiva. Serà una recepció reial, amb control d'aforament i d'accessos, passaport covid i amb màximes mesures de seguretat, segons han explicat fonts de la Regidoria de Cultura Festiva.

El denominat pla B per a aquesta cavalcada reial «suposa organitzar una altra celebració que preveu un control d'aforament, que serà sempre més restrictiu que el que es permet en grans instal·lacions esportives o, fins i tot, en espais tancats, i preveu mesures de seguretat addicionals com ara control d'aforament, personal informador, ús obligatori de mascaretes, sol·licitud de passaport de vacunació per a tots els majors de 12 anys i prohibició de menjar o beure a l'interior del recinte». El departament autonòmic dirigit per Ana Barceló va donar el vistiplau a aquesta opció ahir a la vesprada i finalment el 5 de gener se celebrarà aquesta «cavalcada» diferent, una festa o recepció als Reis Mags amb públic.

Aquest esdeveniment serà possible gràcies a la col·laboració de la Diputació de València i del seu president Toni Gaspar, que ha cedit la plaça de bous al consistori, tal com li ha agraït Carlos Galiana. Per tant, aquest pla B sí que tirarà avant. Després de donar-se per cancel·lada la cavalcada de Reis, ara sí que es podrà fer aquesta altra «cavalcada» dins de la plaça de bous. No obstant això, l'Ajuntament de València manté la suspensió de les campanades infantils de la nit de Cap d'Any, anunciada també ahir, i per descomptat la suspensió de les campanades de la nit de Cap d'Any per a la vetlada, que es va decidir ja fa dies.

El repunt de contagis per òmicron ja va obligar a suspendre la fira Expojove de divendres passat i la festa infantil i per a majors de la nit de Cap d'Any al barri de Patraix.