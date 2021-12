La Generalitat ha posat en marxa el Fons de Cooperació Municipal per a 2022 i n'ha constituït la comissió de coordinació, òrgan que, a partir d'ara, s'encarregarà de l'execució i el seguiment en compliment de la llei aprovada per les Corts al novembre, que blinda l'aportació anual del Consell a les corporacions locals per a garantir-ne la capacitat financera.

Però la Diputació d'Alacant que dirigeix el president del PPCV, Carlos Mazón, rebutja el fons per considerar-lo una «imposició» que vol suprimir competències. Al fons se sumen les corporacions provincials de Castelló i València, però no la d'Alacant. Mazón assegura que posarà en marxa en 2022, per segon any consecutiu, un pla dotat amb 30 milions que, segons diu, duplica els fons de la Generalitat. Però el director general d'Administració local, Toni Such, que eleva a 48,5 milions els diners per a transferir als ajuntaments perquè els utilitzen de la manera que consideren, ja que són fons incondicionats, lamenta que la Diputació d'Alacant genere una discriminació important als ajuntaments de la província i evite posar en marxa un fons que garanteix seguretat financera als municipis valencians.