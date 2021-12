L'explosió de contagis que s'està registrant en les últimes setmanes ha fet que la sisena onada de coronavirus supere la frontera dels 1.000 casos per 100.000 habitants d'incidència acumulada a 14 dies. Segons les dades facilitades ahir pel Ministeri de Sanitat, la incidència a la Comunitat Valenciana està ara en 1.082 casos. Així i tot, la Comunitat Valenciana es manté com una de les tres regions amb menor taxa de contagis de coronavirus per habitant, ja que en altres com Navarra tripliquen pràcticament aquest llindar.

La fita arriba en un moment en el qual la corba de casos continua ascendint sense que es veja, ara com ara, el cim. Ahir, i segons les dades diàries de la Conselleria de Sanitat, es van notificar 7.963 contagis més, quasi el doble que els de dimecres passat, i els experts consideren que la xifra d'infectats continuarà pujant almenys dues setmanes més, impulsada sobretot per la major transmissibilitat de la variant òmicron i la major interacció social de les festes de Nadal.

Amb aquest panorama, no seria estrany que la sisena onada polvoritze (i prompte) el rècord de 1.459 casos per 100.000 habitants que hi va haver en la pitjor part de la gran onada de gener, la més mortífera de les sis que ha patit la Comunitat Valenciana.

Amb tot, l'impacte d'aquesta allau de casos no serà el mateix als hospitals gràcies a la defensa alçada gràcies a les vacunes. Amb aquest nivell d'incidència al gener —es va passar la frontera dels 1.000 casos el 20 de gener—, als hospitals hi havia ja 4.100 ingressats que van arribar a ser-ne més de 4.700 a penes uns dies després, ja que cal esperar almenys una setmana per a veure el reflex dels contagis als hospitals. Ara, i amb xifres d'ahir, hi ha 905 persones ingressades per covid.

La xifra no és comparable però sí que és cert que és el doble que fa un mes, i com més contagis hi ha, més persones arribaran als hospitals encara que la gravetat siga menor. La pressió en UCI ha pujat a un ritme major. Si el dilluns 29 de novembre eren 73 persones les ingressades en vigilància intensiva, ahir n'eren 172 (tres menys que el dia anterior), la qual cosa suposa que el ritme de pujada ha sigut de més del doble respecte a fa un mes. És precisament l'ocupació en UCI el que més preocupa d'aquesta onada, i la C. Valenciana està ja prop d'entrar, oficialment, en risc extrem per això.

14 morts

D'altra banda, des de Sanitat van confirmar 14 morts més en les últimes 24 hores. Es tracta de tres dones d'entre 80 i 89 anys i onze homes d'edats compreses entre 49 i 93 anys. La xifra oficial de morts en pandèmia s'eleva així a 8.111. En només tres dies s'han registrat 47 morts, més que en tota la setmana anterior.