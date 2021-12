“València està preparada per a celebrar una nit de Cap d'Any segura”, ha afirmat el regidor de Protecció Ciutadana Aarón Cano, qui ha precisat que al voltant de mig miler d'agents de Policia Local, Policia Nacional i Unitat Adscrita “vetlaran perquè el cap d'any es desenvolupe amb totes les garanties i amb el compliment de les recomanacions sanitàries aprovades per la Generalitat”.

Cano ha destacat el treball de coordinació que es desenvoluparà entre els cossos i forces de seguretat de l'Estat perquè el cap d'any siga “el més segur possible i es complisquen unes mesures que han sigut fonamentals per a protegir-nos”. Així, ha precisat que la plaça de l'Ajuntament romandrà tancada al públic a partir de les 23 hores. Es procedirà al tancament de l'espai perquè només hi puguen accedir els veïns i les veïnes i aquells que estiguen treballant en la zona.

A més, ha destacat que també es desplegarà el furgó Gamma per a atendre possibles casos de violència de gènere amb la major celeritat possible. Cano ha recordat que les víctimes poden telefonar al 016, amb què no queda registre de la trucada, o també als telèfons 091, 092 o 112.

“Les recomanacions de la Conselleria de Sanitat demanen que no hi haja concentracions de persones, i és responsabilitat d'aquest ajuntament no encoratjar aquestes concentracions”, ha indicat Aarón Cano, qui ha emplaçat els valencians i les valencianes a celebrar la nit de Cap d'Any a les seues cases. L'edil ha recordat que el nivell de contagi és “molt elevat” i per això ha demanat “prudència i responsabilitat mentre avança la vacunació”.

“Gràcies a l'esforç i la corresponsabilitat de la societat hem aconseguit estar en millors condicions que fa un any”, ha valorat. En aquest sentit, ha agraït als valencians i les valencianes “l'exemple de responsabilitat i solidaritat que han donat al llarg de tota la crisi sanitària”, i ha assegurat que és “molt important continuar actuant d'aquesta manera perquè entre tots puguem abaixar la incidència”.