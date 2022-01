Tal com va dir el president de la Generalitat, Ximo Puig, hi haurà cavalcada de Reis a València. No obstant això, serà una cosa diferent d’allò a què estan acostumats els valencians.

Carlos Galiana, regidor de Cultura Festiva, va proposar a la Conselleria de Sanitat una opció alternativa a la cavalcada tradicional per a evitar aglomeracions: una cavalcada de Reis estàtica a la plaça de bous. La Generalitat Valenciana ha donat el vistiplau a la proposició de l’Ajuntament de València, ja que l’augment de la incidència obliga les institucions a prendre mesures que ajuden a frenar l’avanç de la sisena onada. D’aquesta manera, les persones que vulguen acudir amb els més menuts a aquesta celebració hauran d’acudir al recinte taurí proveïdes del certificat de vacunació. A més, serà obligatori l’ús de la mascareta en tot moment. Així mateix, l’organització s’encarregarà de posar en marxa les mesures de seguretat oportunes per a controlar l’aforament i els accessos a l’activitat, tal com ha informat la Regidoria de Cultura Festiva.