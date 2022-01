Els departaments sanitaris de Requena, Hospital General de Castelló, Gandia, Sagunt i Elda ja han començat a citar les persones majors de 50 anys per a administrar-los la dosi de reforç contra el coronavirus, segons han confirmat fonts de la Conselleria de Sanitat.

La Comunitat Valenciana està ultimant les citacions per a administrar les dosis de reforç a la població de majors de 60 i 70 anys i les persones que han rebut la dosi de Janssen. Així mateix, s’està citant el grup que compta amb la doble pauta d’AstraZeneca amb l’objectiu que, el dia 10 de gener, el personal docent puga tornar al centre educatiu ja immunitzat amb la dosi de reforç.

A més, algunes àrees, a causa de les característiques de la població a la qual presten assistència, van més de pressa i ja han començat a citar el següent grup d’edat, el de 50 anys, com passa en els departaments de Requena, Hospital General de Castelló, Gandia, Sagunt o Elda.

Per a reforçar la campanya, Sanitat ha creat 47 punts de vacunació permanents, secundats pels centres de salut. A més, 149 equips de vacunació han treballat per a inocular el nombre màxim de dosis aquest mes, als quals s’incorporaran 20 equips militars de vacunació. Així mateix, s’habiliten punts de vacunació sense cita per a immunitzar-se amb la primera i la segona dosi.

En total, durant el mes de desembre, s’han inoculat un total de 990.004 dosis de la vacuna contra el coronavirus, de les quals 158.465 han sigut primeres dosis per a població encara pendent de la vacuna; 128.289, segones dosis per a completar la immunització, mentre que 703.250 han sigut dosis de reforç a majors de 60 anys i grups de població indicats. Si s’està dins d’aquests grups, la persona serà citada per mitjà d’un SMS o una telefonada.