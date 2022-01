L’entitat social Aspromivise, que tutela el centre ocupacional de Xàtiva, ha venut per error un total de 5.000 paperetes equivocades per al pròxim sorteig de Reis. Segons apunten fonts de l’agrupació, la situació es deu a un error d’impremta. Així, s’han repartit participacions amb els números 44.602 i 62.893, “però els números correctes són el 69.332 i el 86.533. De fet, aquests són els que tindran plena validesa, encara que en les paperetes consten els números equivocats”.

Des de l’entitat demanen disculpes “per les molèsties ocasionades i pel trastorn que aquest error puga ocasionar a tota aquella persona que ha col·laborat amb l’adquisició de les participacions”. També sol·liciten comprensió als afectats: “Apostem per la màxima difusió possible d’aquesta anomalia per a poder arribar al màxim nombre de col·laboradors que hi puguen estar afectats. En cap moment hi ha hagut mala fe en la venda d’aquestes participacions. De fet, amb la màxima celeritat possible, s’han posat en marxa tots els mecanismes al nostre abast per a esmenar l’error”, assenyalen.